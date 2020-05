Patriarca pede entusiasmo e alerta para "o vírus astucioso” no regresso das missas presenciais

Veja também:

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, alerta para "o vírus astucioso” da Covid-19 “que aproveitará qualquer descuido" para se voltar a propagar-se.

Numa mensagem vídeo sobre o regresso das celebrações comunitárias, D. Manuel Clemente pede também aos diocesanos o respeito pelas orientações da Conferência Episcopal e das autoridades de saúde.

"Vamos respeitar muito as orientações da Conferência Episcopal que já conheceis e podereis conhecer ainda melhor no que diz respeito à celebração dos Sacramentos e de tudo o mais que se passa comunitariamente, e também as indicações das autoridades da saúde”, refere o cardeal patriarca.

D. Manuel Clemente reconhece que “temos muita vontade de nos encontrarmos”, mas sugere cautela porque “sabemos que temos ainda por diante um vírus muito astucioso que aproveitará qualquer descuido da nossa parte para grassar negativamente”.

O patriarca pede também às comunidades a melhor organização no acolhimento das pessoas e na sensibilização da adoção de medidas de higiene: “peço e sei que as comunidades já estão a organizar-se até no serviço de acolhimento, informando as pessoas”.

D. Manuel Clemente acredita que, “com aquele resguardo necessário com o afastamento previsto entre cada um, as coisas a pouco e pouco possam ir tomando rumo”.

O cardeal patriarca de Lisboa diz que “o Pentecostes é uma boa altura para que isto aconteça porque é o espírito de Cristo que nos conduz, também da maneira mais acertada para que o Evangelho continue, as nossas celebrações também e tudo aquilo que é a vida de Cristo no mundo possa acontecer”.