Praias: 65 salvamentos em cinco dias

A Autoridade Marítima Nacional realizou, nos últimos cinco dias, 65 salvamentos nas praias nacionais.

Neste mesmo período, iniciado no dia 23, já se conta também uma vitima mortal e um desaparecido - ambos relativos à ocorrência de terça-feira, na Praínha, concelho de Portimão.

Os dados são são da Autoridade Marítima, que volta a lançar um apelo para os cuidados que é necessário ter nesta altura.

As praias ainda não estão vigiadas e a época balnear só começa no dia 6 de Junho. O mar tem-se apresentado bastante alterado, como é habito nesta altura do ano.

A Autoridade Marítima pede que se evitem comportamentos de risco no mar e também que nos areais sejam cumpridas as regras relativas à prevenção da Covid-19.