Covid-19: Saiba que concelhos registam maior aumento. Lisboa, Amadora e Sintra lideram

Lisboa (+48), Amadora (+39), Sintra (+33), Loures (+31), Vila Franca de Xira (+22) Oeiras (+16), Odivelas (+14) e Seixal (+13) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

Segundo o mesmo documento, nas últimas 24 horas registaram-se 285 novos casos. No entanto, os dados referentes aos concelhos, dão conta de 323 novos infetados. À Renascença , a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

Dados divulgados esta quarta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 223 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.182 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.552), Porto (1.347) e Matosinhos (1.269). Dos 223 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 170 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram notificados 277 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas (97% do total de novos casos), ultrapassando assim a barreira dos 10 mil infetados, desde o início do surto.



Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica.

Casos confirmados de Covid-19 por concelho