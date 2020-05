Interessa ao Real Madrid, mas Raphael Guerreiro só pensa no Dortmund

Raphael Guerreiro é um dos nomes que está a animar o mercado de transferências, mas o internacional português dá a entender que o seu futuro passa pelo Borussia Dortmund, clube com o qual tem contrato até 2023.

A Rádio Marca noticiou o interesse do Real Madrid no lateral-esquerdo, reforçado pelo momento de forma que o jogador está a atravessar, no regresso da Bundesliga.

Em declarações à "Sky Sports" da Alemanha, Raphael Guerreiro associou as boas prestações à renovação do contrato com o Dortmund, assinada em outubro. "Acredito que a renovação teve impacto, porque desde aí que sei que vou jogar aqui durante uns tempos. Essa clarificação ajudou e isso nota-se em campo", sublinhou.

Sem se referir ao alegado interesse do Real Madrid, o jogador dá conta do seu bem-estar no Dortmund. Nos três jogos realizados, após a retoma da Bundesliga, Guerreiro marcou três golos.

O jogador também foi, recentemente, associado a interesse do Paris Saint-Germain. Campeão Europeu por Portugal, Raphael Guerreiro nasceu em França e nunca jogou por um clube português. Caen e Lorient foram os emblemas que representou antes de se transferir, em 2016, para o Dortmund.