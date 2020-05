Jack Miller promovido à Ducati oficial

Jack Miller compete na categoria rainha, a MotoGP, desde 2015, depois de ter passado pelas classes de 125cc e Moto3. Somou uma vitória, em 2016, no Grande Prémio da Holanda, aos comandos de uma Honda privada.

"É uma honra poder continuar a minha carreira em MotoGP com a equipa de Borgo Panigale [localidade onde está sediada a Ducati]", declarou o australiano.

Miller compete atualmente pela Pramac Racing, equipa satélite da Ducati, e assinou contrato por um ano, com mais um de opção.

O australiano Jack Miller será promovido à equipa oficial da Ducati na próxima temporada do Campeonato do Mundo de MotoGP, anunciou, esta quarta-feira, o construtor italiano.

Com Miller confirmado, falta saber quem será o seu companheiro de equipa. A Ducati está em conversações com Andrea Dovizioso para renovar contrato. Já Danilo Petrucci poderá manter-se aos comandos da moto italiana, mas no Mundial de Superbikes. A Aprilia também é uma hipótese para Petrucci.

Já o lugar na Pramac Racing poderá ser ocupado por um piloto atualmente a competir na categoria de Moto2. Enea Bastianini e Jorge Martin são os pretendidos.

O Mundial de MotoGP, em que compete o português Miguel Oliveira, está suspenso, devido à pandemia de Covid-19. A primeira corrida estava prevista para 8 de março, no Qatar. A retoma está prevista para julho. A ideia dos organizadores passa por realizar, pelo menos, dez ou 12 corridas, sem espectadores nas bancadas.