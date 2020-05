Covid-19. Mais de 80% dos advogados perderam rendimentos

No que diz respeito à estimativa geral de redução de rendimento/honorários durante o período de confinamento, em comparação com a atividade normalmente exercida, "1.845 advogados (40,5%) indicam que terão uma redução de rendimentos de 50%, número este muito próximo dos 1.642 advogados (36,0%) que estimam uma redução de rendimento de 100%”.

Advogados admitem deixar a profissão

Quantos ao pagamento de encargos durante o confinamento, 12,4% declaram não ter conseguido pagar nenhuma das suas despesas profissionais correntes (CPAS, rendas dos escritórios e despesas associadas) e 48,6% conseguiu honrar todos os seus compromissos profissionais com sacrifício pessoal, “muitas vezes só possível através de poupanças ou empréstimos contraídos para o efeito”.

Também foram muitos os que declararam ter conseguido pagar apenas recorrendo a ajuda de familiares (4,8%) e, por último, muitos mencionam acreditar que é impossível continuar a manter a mesma situação e honrarem esses compromissos no corrente mês de maio.

Diminuição de trabalho, falta de clientes com o encerramento dos tribunais, suspensão de prazos, e os encargos financeiros da atividade foram os principais fatores apontados para as dificuldades sentidas.

À pergunta “o que está a pensar fazer para resolver a situação?”, 51% dos advogados inquiridos optaram por não responder. As respostas obtidas dividiram-se entre o equacionar do encerramento da atividade, mudança de profissão ou procurar emprego, e aguardar o retorno à normalidade e a melhoria da situação.

Neste inquérito, foram recebidas 4.560 respostas, entre os 33.590 advogados com inscrição em vigor. As idades mais representadas são as do grupo etário dos 40 aos 50 anos (40,6%), seguido da faixa etária dos 50 aos 60 anos (23,5%).