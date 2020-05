Fátima: Celebrações com presença física de peregrinos retomam a 30 de maio

Veja também:

As celebrações com peregrinos no Santuário de Fátima regressam este sábado (30 maio) e vão ser repartidas entre a Basílica da Santíssima Trindade e o recinto de oração.

O Santuário de Fátima quer “garantir a participação do maior número de peregrinos em perfeitas condições de segurança e respeito pelas regras de desconfinamento”, refere um comunicado enviado à agência Ecclesia.

O santuário mariano vai concentrar na Basílica da Santíssima Trindade a maioria das Missas do programa oficial, de segunda a domingo, à exceção das missas das 11h00 que, ao fim de semana, até 26 de outubro, vai ser sempre celebrada no recinto de oração, lê-se.

A transferência das principais celebrações do programa oficial para a Basílica da Santíssima Trindade e para o recinto de oração “obedeceu a um critério de responsabilidade, que o Santuário tem vindo a adotar neste contexto de pandemia”.

As celebrações na Capelinha das Aparições também serão retomadas.

Para esta reabertura gradual, o Santuário de Fátima definiu estritas medidas de prevenção do contágio da Covid-19, com indicações e recomendações relativas à higienização dos espaços, higiene pessoal, etiqueta respiratória, distanciamento físico, monitorização dos sintomas e proteção individual, junto dos seus colaboradores e nos diversos espaços informativos ao peregrino de que dispõe.

Dentro dos espaços fechados é obrigatório o uso de máscara e a prévia higienização das mãos.

Nestes espaços, e durante as celebrações, a máscara só deverá ser retirada no momento da comunhão que continuará a ser dada na mão.

A Bênção dos Veículos também sofre uma mudança: a partir do dia 31 de maio será feita semanalmente ao domingo no parque 12, ao lado do Centro Pastoral de Paulo VI, às 12h45 e 17h00.