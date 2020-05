Covid-19. Jerónimo de Sousa rejeita o "lay-off" sem fim à vista

Veja também:

Jerónimo de Sousa, líder do PCP, não aceita um prolongamento "ad aeternum" do lay-off. O líder político manteve esta segunda feira um encontro com o primeiro ministro para uma primeira abordagem do programa de estabilização económica e social e do Orçamento Suplementar.

À saída, deixou um aviso: “Não tivemos certezas em relação ao lay-off e procuraremos dar a nossa contribuição para encontrar soluções. Mas em relação ao lay-off não é preciso não tornar banal o que é inaceitável: colocar o trabalhador entre a espada e a parede, ou seja, entre o desemprego e os salários cortados”.

O secretário-geral dos comunistas não quer fazer juízos precipitados sobre as propostas do governo, até porque não recebeu qualquer documento, e mostrou-se confiante de que algumas das suas medidas serão aceites.

Por exemplo, medidas "urgentes" ao nível dos salários, dos empregos, do reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dos apoios às micro e pequenas empresas para fazer face aos efeitos da pandemia de covid-19, assim como a adoção de medidas de fundo para reforçar o aparelho produtivo nacional e diminuir a dependência do país face ao exterior.