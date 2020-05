Rixa em Paio Pires faz um morto e um ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de uma rixa entre dois grupos rivais, ao início da noite, no bairro Cucena, em Paio Pires, no concelho do Seixal.

A Renascença sabe que os confrontos envolveram o disparo de armas de fogo. O suspeito está em fuga.

A vítima mortal tem 35 anos e o ferido grave, transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, 50 anos.

O incidente começou por ser gerido pela GNR, mas a investigação já passou para as mãos da Polícia Judiciária.