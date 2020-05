Presidente da Câmara do Porto defende jogos em sinal aberto

Veja também:

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, compreende que os jogos da I Liga de futebol poderiam ser transmitidos em sinal aberto, concordando com a posição de Pedro Proença, presidente da Liga, mas que choca com a vontade dos clubes.

"Os adeptos não estando no estádio, temos de ter a certeza que vão querer ver os jogos, e na companhia dos outros. Interpretei a vontade da Liga de fazer com que os jogos fossem transmitidos em sinal aberto", afirma, em declarações aos jornalistas, transmitido pela SportTV.

O autarca explica que "em nada prejudicaria os operadores, que venderiam os jogos aos operadores em sinal aberto, e muito menos os clubes, que receberiam dos operadores", afirma.

Rui Moreira diz que "acompanha a preocupação do presidente da Liga" e recorda que "temos de ter cuidado para que o futebol não reacenda o problema da pandemia".

"Ainda bem que estamos a desconfinar e ainda bem que vai ser possível realizar jogos da I Liga, pelo interesse desportivo, pelos adeptos, e naturalmente pelos clubes e pela economia envolvida. É muito importante também para a cidade do Porto, que temos duas equipas a competir, Boavista e FC Porto", termina.

Pedro Proença tem sido alvo de duras críticas por ter sugerido ao governo e ao Presidente da República para que os jogos fossem em sinal aberto. Os clubes não concordam e a decisão poderá levar à saída de Proença da direção dos clubes. A 9 de junho, será realizada uma Assembleia Geral dos clubes para discutir o futuro da direção.