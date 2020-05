Estádios aprovados. Rio Ave e D. Aves também jogam em casa

Veja também:

Os estádios do Rio Ave e do D. Aves receberam parecer favorável da Administração Regional de Saúde do Norte e vão ser utilizados para os jogos da I Liga.

No entanto, no caso do estádio do D. Aves, “fica impedida a utilização do sistema de ar condicionado na zona técnica”.

São agora 14 os estádios licenciados para receber jogos da I Liga durante a pandemia da Covid-19.

Cidade do Futebol

Estádio do Bessa

Estádio Capital do Móvel

Estádio Cidade de Barcelos

Estádio do Clube Desportivo das Aves

Estádio D. Afonso Henriques

Estádio do Dragão

Estádio João Cardoso

Estádio José Alvalade

Estádio do Marítimo

Estádio Municipal de Braga

Estádio do Rio Ave FC

Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Portimão Estádio