Chaves renova com guarda-redes Ricardo Moura

O Chaves anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Ricardo Moura. O guarda-redes, de 31 anos, chegou ao clube no verão passado para suprir a ausência de Ricardo Nunes, que esteve afastado da competição, devido a um problema oncológico.

Ricardo Moura acabou por ser utilizado em sete partidas nesta temporada já terminada de forma precoce, devido à pandemia de Covid-19.

A renovação de contrato com o guarda-redes é mais um passo na preparação do Chaves para a próxima época. Os transmontanos pretendem renovar a aposta na tentativa de promoção à Primeira Liga, objetivo falhado este ano.

O clube já confirmou a contratação do treinador Carlos Pinto e a chegada dos reforços Luís Silva, ex-Leixões, e Zé Tiago, ex-Mafra.

O Chaves terminou a época no 12.º lugar. Uma temporada que começou com José Mota como treinador e terminou com César Peixoto no banco.