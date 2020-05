Marcelo homenageia a "escritora de ideias" Maria Velho da Costa

"Poucos ficcionistas portugueses contemporâneos escreveram livros tão cultos e inventivos, tão exigentes e insubmissos." É assim a reação do Presidente da República à morte da escritora Maria Velho da Costa.



Na mensagem no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa destaca a "escritora de ideias" com "grande consciência ideológica e crítica" que a consagraram como "uma das maiores experimentalistas" da língua portuguesa, tendo marcado, a vários títulos, o seu tempo.



"Maria Velho da Costa era uma ficcionista com aguda consciência de não-ficção, da poesia, do cinema. Escritora de ideias, muito atenta à dominação das mulheres e a outros mecanismos ancestrais, escritora com grande consciência ideológica e crítica, trouxe para o romance uma densa teia de alusões, imitações, homenagens, coloquialismos e arcaísmos, ousadias textuais, bem pensadas e perfeitamente executadas", pode ler-se.



Marcelo recorda como, durante o Estado Novo, Maria Velho da Costa "sofreu a perseguição judicial e política às 'Novas Cartas Portuguesas', de que foi coautora, caso que desencadeou um importante movimento intelectual de solidariedade em vários países ocidentais".

Maria Velho da Costa, Prémio Camões em 2002, morreu, no sábado, aos 81 anos. Marcelo Rebelo de Sousa oferece as condolências à família.