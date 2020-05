Pandemia obriga comunidade islâmica a assinalar fim do Ramadão em casa

A reabertura das mesquitas ao culto e questões como quantas pessoas podem participar nas celebrações e estar em simultâneo nos espaços vão ser discutidas no dia 27 de maio “numa reunião inter-mesquitas”, tendo também em conta as orientações da Direção-Geral da Saúde.

O fim do Ramadão, e a quebra de jejum que o assinala, celebra-se ao pôr-do-sol de 23 de maio, sábado, e a grande oração de celebração devia realizar-se no domingo na mesquita.

Confinados em casa e com as mesquitas encerradas, (...)

Fim do Ramadão em confinamento um pouco por todo o mundo

O Iraque decretou um recolher obrigatório de 24 horas durante os dias em que se celebrar o Eid al Fitr, a festa de quebra de jejum que assinala o fim do mês do Ramadão na comunidade muçulmana. O objetivo é evitar tradicionais reuniões e viagens que agravem o risco de contágio pelo novo coronavírus, adiantou a EFE.

O Conselho de Ministros iraquiano anunciou que o recolher obrigatório vai vigorar entre domingo e quinta-feira, com os iraquianos a poderem sair à rua apenas para o estritamente necessário, nem podem realizar a oração coletiva do Aid al Fitr, o momento simbólico do fim do Ramadão.

No país já tinha vigorado um recolher obrigatório de 24 horas no início da crise sanitária, mas tinha reduzido a sua duração no mês de jejum, tendo-se registado um aumento do número de contágios.

Na Arábia Saudita também será celebrado o fim do Ramadão em confinamento, com um recolher obrigatório imposto entre 23 e 27 de maio.

O reino da Arábia Saudita é o país do Médio Oriente que regista o maior número de casos de covid-19, com quase 60 mil infetados e mais de 300 mortos.