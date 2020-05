Liga. Laboratório desmente resultados errados em testes à Covid-19 a jogadores

A Unilabs "refuta de forma veemente" que tenha havido testes à Covid-19 com resultados errados a jogadores de Vitória de Guimarães e Famalicão,e a Liga Portugal, que diz desconhecer, sequer, o resultado de quaisquer testes, garante que a escolha protocolar pelo laboratório dos filhos de Fernando Gomes (presidente da Federação Portuguesa de Futebol) e do político Luís Filipe Menezes se baseou apenas no mérito.

Os dois comunicados surgem em resposta a uma notícia publicada, esta sexta-feira, no semanário "Expresso", segundo a qual oito jogadores do Vitória e do Famalicão, a quem tinha sido diagnosticada Covid-19 não estariam, afinal, infetados - dos 11 jogadores destes dois clubes que testaram positivos, apenas dois (um de cada) estariam realmente doentes. Falha que teria sido detetada, por mero acaso, e denunciado ao jornal por um médico do Hospital de São João, no Porto.

Em comunicado conjunto com o Conselho de Administração do Hospital de São João, a Unilabs "refuta de forma veemente as conclusões alarmísticas, despropositadas e sensacionalistas (...) de que os testes que tem vindo a realizar com jogadores profissionais tenham dado resultados 'errados'".

Já o Conselho de Administração do São João sublinha desconhecer "qualquer estudo feito a atletas de clubes profissionais ou não profissionais de futebol realizados na instituição", embora ambas as instituições assumam "o papel de estrita colaboração, técnica, logística e científica, que têm mantido em conjunto, em várias áreas e serviços", no combate à pandemia do novo coronavírus.