Reabertura do pré-escolar. Crianças dispensadas de usar máscara e "direito de brincar" salvaguardado

As crianças que frequentam o ensino pré-escolar vão poder voltar à escola a partir de dia 1 de junho sem necessidade de usar máscara e com o direito de brincar salvaguardado. Já o pessoal docente e não-docente, pelo contrário, está obrigado a usar máscaras de proteção.

É o que se lê nas orientações divulgadas esta sexta-feira pelo Ministério da Educação.

"Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar", lê-se no documento.

Tal como nas indicações para as creches, os encarregados de educação não devem circular no interior das instalações e não devem autorizar "as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários".

As autoridades recomendam ainda que "não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente necessário".

O documento refere ainda que devem ser privilegiadas "as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em regime rotativo" e que, nesta fase, "devem-se cancelar festas e reuniões de encarregados de educação presenciais".

As orientações agora tornadas públicas referem que as "crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do Jardim de Infância", acrescentando que "este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança".