​No lar do centro social de Santo Adrião, visitas só através do vidro e a família fica do lado de fora da porta

“Chegamos aqui ao lar e as portas estão fechadas. Eles estão do lado de dentro com touca, máscara e capa de proteção, e estamos a falar assim com as portas fechadas através do vidro."

Sentada num banco à porta do lar do Centro Social de Santo Adrião, em Braga, Joana Monteiro prepara-se para visitar o pai. Ao lado está a mãe, Conceição.

As regras apertadas são para manter nos próximos tempos, admite Elga Sousa, da direção do centro social, apesar de o lar estar autorizado ir mais além.

A conversa pelo telefone facilita a visita que se faz com o olhar e algumas lágrimas contidas. Um contacto que, mesmo através do vidro e “um pouco mais triste”, já fazia falta, reconhece a jovem após dois meses sem ver o pai, António.

A palavra de ordem, explica a responsável, é ir “devagarinho”. Nesta primeira fase é para manter as visitas através do vidro. “Se correr bem, podemos passar para o outro lado de lá." “Mas com calma. Passo a passo”, diz a responsável, que adianta que “as famílias têm recebido bem as normas” do lar.

Passos que ninguém quer que sejam “dados em falso”, resume o presidente IPSS, João Sousa, que se diz “feliz”, por todos na instituição “estarem bem”, mas triste por outro lado. “Custa-me ver a televisão com exemplos iguais aos nossos com casos e nós sem casos."

Para prevenir mais tristezas, as visitas aos 31 utentes do lar do centro social de Santo Adrião vão continuar com as famílias do lado de fora da porta, ainda que isto “custe”. “Imagino-me a visitar o meu pai nestas condições, isto custa. Custa ver as visitas com a mãozinha, sem abraços ou beijos”, admite João Sousa.