CEO da Groundforce: “Deixem voar. Redução de 90% da atividade é insuportável"

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O diretor-executivo da Groundforce Portugal anuncia um saldo negativo nas contas do 1º semestre de 2020. Em entrevista à Renascença, Paulo Neto Leite admite o risco de insolvência de algumas empresas de “handling” e defende, claramente, o prolongamento do regime excecional de “lay-off”. A Groundforce tenta evitar despedimentos, mas há contratos a termo a ser analisados caso a caso, afirma o gestor. Quanto à situação TAP, remete o tema para os acionistas.

De uma forma geral, que leitura faz deste momento e dos riscos para o setor do “handling” em Portugal, face a esta paralisação quase total no transporte aéreo de passageiros? Vivemos num momento em que todos estamos à espera que o setor da aviação volte ao seu estado mais próximo do normal. A nossa atividade reduziu substancialmente. Era suposto estar com 220 movimentos por dia no aeroporto de Lisboa; cada movimento corresponde a uma chegada e uma partida. Nesta altura estamos com 13 movimentos o que nos dá uma ideia da redução. Estamos preocupados como é óbvio, mas a olhar para alguns sinais de empresas que estão a retomar, o que é importante. Existe o risco de não sobrevivência de algumas empresas? Há e não há; passo a explicar porquê. Acho que há, porque nenhum setor suporta de forma continuada uma redução de mais de 90% da sua atividade; nenhuma empresa está preparada para isso. Por outro lado, este é um setor de suporte da economia nacional. O peso do turismo no PIB [Produto Interno Bruto] andará à volta dos 20% e isto é uma peça-chave para boa parte da economia nacional, portanto, estou certo que serão encontradas medidas para suportar o setor. E a Groundforce vai sobreviver? Não vejo nenhuma razão para que não sobreviva. Temos tempos difíceis pela frente, como é óbvio, já os passamos agora, mas estou certo que o regulador e o Governo vão encontrar medidas para permitir que o setor continue a suportar a economia. Trata-se de um setor muito particular. Não desmerecendo outras atividades, este é um setor em que, da noite para o dia, não arranjamos 150 repositores para abrir uma loja. Por questão de segurança e de procedimentos, para poder desempenhar as suas funções um trabalhador tem mês e meio de formação. É um setor que tem que ser olhado numa lógica de médio e longo prazo, porque, se tivermos uma redução muito significativa da nossa força de trabalho, a recuperação não será imediata e pode levar bastante tempo. À data de hoje, quanto são os trabalhadores em “lay-off” e quantos estão em atividade plena nos aeroportos? Temos neste momento cerca de 2.300 trabalhadores em “lay-off” e 324 pessoas estão a trabalhar nas operações, a garantir os poucos voos que existem e que têm sido crescentes. Todos os dias vão aparecendo voos novos. Até ao final de junho haverá trabalhadores em “lay-off” na Groundforce? Estamos ainda à espera da movimentação do mês de junho, mas ficará aquém do que se pode considerar um cenário animador. Estamos a avaliar, mas sim, esse é um cenário que estamos a equacionar.

Acha que Governo deve prolongar o regime simplificado de “lay-off”, como já foi implicitamente admitido pelo Presidente da República? Eu não sei se o deve fazer para todos os setores ou não; cada qual deve avaliar. Mas como é óbvio, o setor da aviação e todos os setores satélites no ecossistema têm pela frente uma redução de mais de 90% da sua atividade face ao esperado. Portanto, é mais do que normal e razoável que seja prolongado para que permita retomar uma atividade normal. Certamente, a Groundforce já tem um “plano B” laboral. Esse plano prevê a dispensa de trabalhadores? Não é uma questão de “plano B”. Pela especificidade do setor, pela sua relevância na economia nacional, acredito que serão encontradas soluções para preservar o maior número de postos de trabalho. Mas está em condições de garantir que não haverá despedimentos? Estamos a fazer tudo para que não haja e crentes na retoma, mas há um ponto fundamental: as fronteiras têm que ser abertas. Neste momento, temos voos para muitas cidades, mas só podem viajar cidadãos residentes. Os únicos destinos que não impõem restrições a passageiros são Londres, Amesterdão e Viena. Isto tem que acabar; temos que encontrar o espaço e a forma para devolver a confiança e volte a haver movimentos. Os que há são insuficientes e precisamos de mais movimentos para setor começar a dinamizar-se. Permita-me que insista nas questões laborais. Há contratos a termo na Groundforce que não serão renovados? Cada caso é um caso e existem limitações legais que decorrem do regime de “lay-off”. Estamos a ver caso a caso, com a Segurança Social; estamos a analisar, mas repare que o aeroporto do Porto, que habitualmente tem 60 movimentos diários, está com 16 movimentos semanais. Nós estamos a reinventar-nos e a ver como nos podemos organizar para fazer face a esta quebra tão grande de volume de trabalho e de receitas. Certamente já tem na sua posse os resultados do mês de abril. Qual foi o valor de faturação e que significado tem esse valor quando comparado com a faturação prevista antes da crise pandémica? Nós tínhamos uma previsão de 13,3 milhões de euros em abril e a faturação foi de cerca de 400 mil euros. O primeiro semestre será, previsivelmente, para fechar com saldo negativo, podemos dizer assim… Não é previsivelmente, será de certeza com saldo negativo, porque desde março fomos severamente afetados. Janeiro e fevereiro são meses muito fracos no setor, embora tenham ficado acima do planeado. É em março e abril que o setor recupera movimento e, como é óbvio, o primeiro semestre será fortemente negativo para a empresa. E o valor faturado foi recebido na totalidade, há atrasos nos pagamentos, ou até receio de não pagamento de serviços prestados? É um valor que estamos a gerir e não há qualquer questão quanto a isso. Acho que todo o setor está a ser bastante solidário e entende que esta é uma altura em que todos temos que dar o nosso melhor. O que é crítico aqui é que o valor da faturação está substancialmente abaixo do que estava planeado e dos nossos custos. A Groundforce também tem os seus próprios fornecedores. Até que ponto tem conseguido assumir esses compromissos? Temos conseguido fazê-lo na medida do possível; não temos qualquer questão nessa matéria. A renegociação das rendas que a Groundforce paga à ANA – Aeroportos de Portugal já está a está a ser feita? O regulador chamou a si algumas questões que têm a ver com pacotes do setor e eu entendo que desse pacote farão parte algumas questões de negociação com a própria ANA. Aguardamos o que o Governo e o regulador podem fazer para ajudar o setor. Pela nossa parte estamos a dar o melhor para garantir que continuamos a operar a toda a força, quando tudo isto retomar. A ANA e as outras empresas também estarão a fazer o seu papel. De uma forma mais geral, as propostas que a Groundforce apresentou à Autoridade Nacional de Aviação Civil já obtiveram alguma resposta? Pode concretizar um pouco mais sobre o conteúdo dessas propostas? Não, ainda não obtivemos qualquer resposta. Algumas são questões muito específicas do setor, mas têm essencialmente a ver com o aliviar da tesouraria e diferimento de pagamentos. Mas também a ver com alguma razoabilidade nas cobranças por parte dos donos das infraestruturas aeroportuárias. Há custos que tenho com parques de estacionamento e espaços nos aeroportos que não estou a ocupar. Todos temos que ser chamados a contribuir para uma solução para o setor. Há poucas semanas, o PCP propôs na Assembleia da República a recuperação do controlo público da Groundforce, defendendo que todos os apoios públicos a fundo perdido, necessários à amortização dos impactos da paragem forçada na atividade, fossem convertidos em capital social do Estado. No fundo, uma nacionalização. Como reage a esta proposta? Sou um executivo da empresa e não tenho que reagir a questões que são do foro dos acionistas. Não tenho nenhum comentário a fazer quanto a esse aspeto.