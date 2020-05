Balanço DGS. Há 1.277 (mais 14) mortos e 29.912 (mais 252) infetados em Portugal

No total, morreram 653 mulheres e 624 homens com Covid-19.

É nos 80 anos para cima que se registam mais óbitos (864), seguido do grupo dos 70 aos 79 anos (246), dos 60 aos 69 anos (113), dos 50 aos 59 anos (40), dos 40 aos 49 anos (13) e dos 20 aos 29 anos, com um óbito.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (717), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (297), da região Centro (232), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira, indica que, esta quinta-feira, há registo de 6.452 pessoas recuperadas da Covid-19, o mesmo número do dia anterior.

Cerca de 72,1% dos doentes são tratados no domicílio, conforme revelou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa. Em internamento, estão 608 dos pacientes (menos uma pessoa que no dia anterior): 92 (0,3%) em unidades de cuidados intensivos (menos uma) e 1,7% em enfermaria.

O Norte concentra a maior parte dos casos confirmados, com 16.540 (cerca de 55,296%). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (8.878), Centro (3.662), Algarve (357), Alentejo (250), Açores (135) e Madeira (90 - desde 7 de maio que este número não muda).

Ao todo, há 222 concelhos com, pelo menos, três casos confirmados do novo coronavírus. Sintra (+58), Loures (+37), Lisboa (+30), Odivelas (+21), Amadora (+15), Cascais (+11) e Maia (+10) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS. Há seis municípios com mais de mil casos. Lisboa ocupa o topo da tabela, com um total 2.076.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais 328 mil, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Dos casos de infeção, mais 1,9 milhões são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras. Em Portugal, foi implementado estado de emergência a 19 de março. Após duas extensões (até 2 de maio), não foi mais renovado e o país encontra-se, agora, na segunda fase de desconfinamento.

