Reabertura de associações pode originar processos-crime

Veja também:

A Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), aconselha os dirigentes associativos a que, até dia 31 de Maio, não iniciem “qualquer atividade associativa sem consultar as autoridades locais: PSP, GNR, Câmara Municipal, Proteção Civil ou Delegação de Saúde a quem compete, pela proximidade e responsabilidade, definir os termos e momentos da retoma das atividades”.

O organismo, que representa cerca de 30 mil coletividades de todo o país, inclui nesta recomendação “todas as atividades, desde as culturais, recreativas, desportivas ou de apoio como as Salas de Associados, Bares e ou Restaurantes”.

A CPCCRD faz acompanhar esta nota às associações, da carta que, a 2 de maio, remeteu à Diretora Geral de Saúde, Graça Freitas, na qual solicitava recomendações específicas para as coletividades, uma vez que estas não são “empresas, nem escolas, nem estabelecimentos comerciais, nem lugares de culto” mas sim “um pouco de tudo isto”.