Máscara, desinfetante e distanciamento. Saiba as regras da DGS para os transportes públicos

A Direção-Geral de Saúde (DGS) publicou nesta quarta-feira os “procedimentos a adotar nos transportes públicos” em tempos de pandemia de Covid-19. O uso de máscara é sempre obrigatório, mas há mais.

Entre as novas orientações, destaque para a necessidade de desinfetar as mãos antes e depois de estar num transporte público, dentro do qual os utilizadores devem reduzir ao mínimo o contacto com as superfícies.

Ainda segundo o documento, os passageiros, além da utilização de máscara de proteção já obrigatória, têm de seguir os circuitos recomendados em cada meio de transporte e devem privilegiar o pagamento eletrónico, sem contacto direto.

As orientações mais específicas estão divididas em várias secções: uma geral, para transportes públicos e individuais; outra apenas para os transportes públicos e uma outra só para os transportes individuais.



Dentro destas categorias, há ainda regras específicas para as empresas, os trabalhadores e os utilizadores.

Comecemos pelos transportes coletivos. Os utilizadores devem:

Adotar o máximo de distanciamento físico possível em relação aos restantes passageiros e aos colaboradores, em qualquer contexto, como na fila de espera, dentro dos veículos, e na entrada e saída do transporte, da estação, do terminal ou da interface;

Minimizar os cruzamentos entre pessoas, nomeadamente em entradas e saídas do veículo, deixando passar primeiro quem está a sair;

Evitar deslocamentos desnecessários dentro do veículo, como a passagem entre diferentes carruagens ou áreas;

Minimizar a utilização de espaços confinados, como casas de banho ou zonas de atendimento ao público;

Respeitar as orientações dos motoristas e dos agentes do operador.

Se o utilizador for um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, não deve utilizar os transportes coletivos. Se, contudo, “for absolutamente necessário, coloque uma máscara cirúrgica e reforce as precauções” referidas em cima.

No que respeita aos transportes individuais, “as medidas específicas” para os utilizadores são:

Colocar os pertences próprios na bagageira de forma autónoma e independente, sempre que possível;

Circular, sempre que possível, no banco traseiro;

Manter as mãos no colo durante a viagem e evitar o manuseamento e toque nas superfícies do interior do veículo;

Higienizar as mãos antes e após o contacto necessário para entrada e saída do veículo.

Evitar o contacto direto e próximo com o condutor.

As recomendações em caso de suspeita ou confirmação de infeção pelo novo coronavírus são as mesmas dos transportes coletivos.





[Em atualização]