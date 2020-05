DGS confirma dois casos de Covid-19 no Hospital de Santa Maria. Aguardam-se resultados de mais testes

Veja também:

Foram registados casos de Covid-19 no serviço de pneumologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, avançou a TVI e confirmou a Direção Geral da Saúde (DGS).



“De facto, temos conhecimento que existiram dois casos iniciais de profissionais de saúde no hospital”, disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa.



“Como é o protocolo houve testes aos profissionais e utentes. A situação está controlada, vigiada e acompanhada”, afirmou a diretora-geral da Saúde.



De acordo com Graça Freitas, "felizmente, quer profissionais de saúde quer pacientes estão bem neste momento".

O Hospital de Santa Maria "está a acompanhar devidamente" a situação e "todos intervenientes, os testados e os que ainda aguardam os testes, estão bem", sublinha Graça Freitas.

Hospital faz "rastreio exaustivo à Covid-19"

Em resposta enviada à Renascença, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte confirma que “está a realizar um rastreio exaustivo à Covid-19 aos profissionais e doentes do Serviço de Pneumologia no Hospital de Santa Maria”.

O hospital garante que “não há nenhum profissional internado ou com um quadro clínico grave”.

Qualquer trabalhador “com teste positivo cumprirá as medidas de segurança e isolamento domiciliário previstas”.

“Em relação a qualquer doente diagnosticado com a infeção, será transferido para o circuito exclusivo à assistência Covid no Hospital de Santa Maria, que conta com enfermarias e equipas próprias”, esclarece o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

De acordo com a notícia avançada pela TVI, há pelo menos dez casos confirmados: são três enfermeiros, quatro assistentes operacionais e três doentes.

Os profissionais e doentes estão todos a ser testados para despistar se estão ou não contaminados com o novo coronavírus.

A TVI indica que há casos positivos entre enfermeiros e auxiliares, que se encontram em situação de isolamento.