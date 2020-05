Amamentação "sim", contacto opcional. Orientações da DGS para recém-nascidos

A DGS ressalva, contudo, que "a extração mecânica de leite pode ser uma alternativa, para mães positivas e clinicamente incapazes de amamentarem ou nas situações em que foi decido o afastamento temporário". Neste caso, "deve fazer-se com a utilização de máscara, após higiene cuidada das mãos e das mamas" e as bombas de extração e seus componentes "devem ser cuidadosamente limpos entre utilizações".

No documento com 12 páginas, assinado pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a DGS esclarece que "a opção sobre o contacto pele a pele e alojamento após o parto (separação temporária ou alojamento conjunto) deve ser feita caso a caso, numa decisão partilhada entre a mãe e a equipa dos profissionais de saúde".

Vacinação e testagem

A vacina contra a hepatite B deve continuar a ser administrada à nascença, de acordo com as recomendações do Programa Nacional de Vacinação, ou o mais precocemente possível no período neonatal.

Devem ser avaliados os critérios de elegibilidade de vacinação BCG e o bebé deve ser encaminhado para vacinação se os critérios se verificarem. O rastreio neonatal (diagnóstico precoce) deve continuar a ser efetuado entre os terceiro e sexto dias de vida.

Quando possível, os casos suspeitos de mãe positiva devem ser testados à Covid-19. O momento ótimo em que o teste deve ser realizado ainda não está completamente definido. Sem prejuízo da avaliação caso a caso, a DGS recomenda que o diagnóstico molecular (rRT-PCR) deve ser feito nas primeiras 24 horas após o nascimento e os testes devem ser repetidos por volta das 48 horas após o nascimento, no caso de uma mãe positiva e primeiro teste do bebé negativo.