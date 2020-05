Portugal e Brasil vão produzir aeronave de transporte leve

O centro de engenharia de Matosinhos chegou a acordo com a brasileira Desaer para desenvolverem, fabricarem e comercializarem uma aeronave de transporte leve, o ATL-100.



O CEiiA, que conta com mais de 300 engenheiros, projeta produtos e sistemas de última geração por ar, terra e mar.

A Desaer – Desenvolvimento Aeronáutico é uma empresa especializada no desenvolvimento de aeronaves de diversas tipologias. Juntos prometem pôr no ar uma aeronave luso-brasileira. O desenvolvimento deste projecto poderá demorar cerca de três anos, segundo o CEiiA.

Esta aeronave poderá transportar até 19 pessoas e 2,5 toneladas de carga. O objetivo é responder às “necessidades de transporte regional em áreas já adensadas e nas regiões mais remotas, necessitando de pouco apoio de infraestrutura no solo e possibilidade de aterrar em pistas curtas e não pavimentadas", explica a nota do CEiiA.

Todas as fases vão decorrer nos dois países e serão executadas também por profissionais dos dois lados do oceano. Outra característica do projecto é a sustentabilidade, “não só pela aplicação de tecnologias menos poluentes em seus componentes mas, também, pela perspetiva de utilização, no futuro, de novas tecnologias como motores elétricos".

Ainda nesta área, o CEiiA está a participar também no Programa KC-390, o maior avião já desenvolvido pela brasileira Embraer. Está também envolvido no desenvolvimento e produção de um dos ventiladores portugueses, o Atena, já em fase de testes.