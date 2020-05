Covid-19. Graça Freitas alerta que teste negativo não dispensa o máximo de cuidados

"Na realização de testes existe o critério da estratificação do risco de pessoas que podem ser portadoras e a quem possam vir a transmitir. Foi por isso que começamos nos funcionários dos lares, porque podiam transmitir aos mais vulneráveis. Nas educadoras também, porque as crianças não conseguem adotar medidas preventivas", esclarece.

Graça Freitas explicou o motivo do rastreio nas creches, quando questionada sobre o porquê de não ter realizado testes nas escolas, que também reabrem na segunda-feira para a aulas do 11º e 12º anos.

Descontaminação das ruas desaconselhada

Graça Freitas sublinhou a indicação da Organização Mundial de Saúde, no sábado, que afirmou que a desinfeção das ruas pode ser perigoso para a saúde e não evita a propagação do novo coronavírus.

"A DGS já tinha dado essa informação. Não está provado que seja eficaz em grandes superfícies, como as ruas. Até porque a probabilidade de existir vírus numa estrada ou nas ruas é baixa. A DGS não aconselha, até porque esses produtos podem ter efeitos negativos na saúde e no ambiente. Mas o mesmo não se aplica à higienização das superfícies, como mesas", disse.

O relatório da Direção-Geral da Saúde deste domingo anuncia 29.036 casos confirmados com a Covid-19, mais 226 do que no sábado, 4.636 casos recuperados, mais 814 nas últimas 24 horas e 1.218 mortes, mais 15.