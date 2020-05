Covid-19. Creches vão testar todos os profissionais antes da reabertura

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, garante que todas as creches que reabrem na segunda-feira terão concluído os testes à Coivid-19 aos seus profissionais. Em conferência de imprensa, a governante explica que o processo está praticamente concluído, e estará totalmente terminado até domingo à noite.

"As creches ou já estão todas testadas, ou vão estar até ao final do fim-de-semana, pelo menos as que vão já reabrir na segunda-feira", afirmou a ministra.

Temido esclareceu, por região do país, o estado da realização dos testes, tanto nas creches como em lares, que começarão a receber visitas de familiares também na segunda-feira.

"Temos algumas regiões que já terminaram os testes. No Norte, os lares estão praticamente concluídos, falta apenas um agrumento de centros de saúde, no Alto Minho. Nas creches já estão testados todos os profissionais. No Centro, o cenário é praticamente de conclusão. Em Lisboa e Vale do Tejo, as creches terminam hoje e os lares até 22 de maio. No Alentejo, os lares terminam a 22 de maio e as creches já estão todas realizadas. O Algarve já completou o seu programa", esclarece.

A política de testagem em Portugal continua "em linha com as indicações da OMS", segundo Temido. "O dia 13 de maio foi o dia com mais testes feitos, 17.534. Destes testes, muitos foram em lares e creches, onde tivemos uma intervenção muito focada no rastreio. O objetivo é testar, testar, testar".