Grécia volta à praia e enche a costa litoral de banhistas

Os gregos encheram o litoral do país, este sábado, dia em que mais de 500 praias foram reabertas aos banhistas. O país tenta caminhar entre a linha ténue que é proteger as pessoas da COVID-19 e revitalizar o setor de turismo do qual muitos dependem para sua subsistência.

Para muitas pessoas na Grécia, foi sua primeira incursão num grande local público desde que o país começou a diminuir seu bloqueio no início deste mês e também coincidiu com a primeira onda de calor do ano.

Os banhistas estão obrigados a respeitar as regras de distanciamento, que estipulam uma distância regulamentar entre cada guarda-sol. Não são permitidas mais de 40 pessoas por 1.000 metros quadrados, enquanto os guarda-sol de cada um devem estar a quatro metros de distância - com toldos a menos de um metro, de acordo com um manual emitido pelo governo.