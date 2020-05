Lojas com mais de 400 metros quadrados podem reabrir segunda-feira (com limitações)

As lojas com mais de 400 metros quadrados vão poder reabrir a partir de segunda-feira (com limitações), anuncia o primeiro-ministro, António Costa.

No final da reunião do Conselho de Ministros, desta sexta-feira, António Costa revelou os detalhes da segunda fase de desconfinamento da economia portuguesa.

Como estava inicialmente previsto, as lojas até 400 metros quadrados vão poder reabrir a partir da próxima segunda-feira e também os estabelecimentos com uma área superior

"As lojas com mais de 400 metros quadrados vão limitar a sua área útil aos 400 metros quadrados", explicou o primeiro-ministro.

De acordo com António Costa, as autarquias poderão autorizar a reabertura na totalidade de lojas com área superior a 400 metros quadrados, "pela sua especificidade".