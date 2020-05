​Rio de Onor. Aqui a fronteira abre duas vezes por semana

A pé, os habitantes dos dois lados vão vivendo sem limites e continuam a circular de um lado para o outro. Mas há atividades que precisam do trator e essas só podem ser realizadas no curto espaço de tempo que a fronteira permanece aberta. “As vinhas estão por cavar, as vinhas estão por podar e por sulfatar e os castanheiros também não foram tratados”, conta.

A abertura temporária é controlada pela GNR e pela Guarda Civil. São três habitantes, dois espanhóis e um português, que utilizam a abertura para tratarem dos campos e dos animais. É o caso do espanhol Luís Miguel, com propriedades, ovelhas e colmeias do lado português.

Devido à pandemia da Covid-19, a fronteira fechou, mas abre duas horas às quartas e outras duas aos sábados de manhã. Isto porque os governos de Portugal e Espanha reconheceram as particularidades de Rio de Onor, onde a atividade do dia-a-dia decorre como se fosse uma aldeia única.

As duas aldeias sempre foram como uma só. “Nem mesmo os regimes de Salazar e de Franco separavam os casamentos, os terrenos e todas as atividades de um e de outro lado”, conta Mariano Preto.

Habituado a receber e a conversar com os muitos turistas que anualmente visitam a aldeia, Mariano Preto estranha a ausência de gente nova por ali e realça que “é o turismo que faz movimento na aldeia e na economia. “Oxalá isto acabe muito depressa, não só pelo conviver, mas também para deixar de haver tanta mortandade. É o fim do mundo”, lamenta.

“Esta é uma proibição do medo, com medo de nos contagiarmos. É uma tristeza”, desabafa. “Não foi preciso o Estado separar-nos. Fomos nós mesmos que nos separamos. Se não posso falar com as pessoas, porque é que me vou andar a meter?”, questiona.

“É uma fronteira que dava muita vida. Não só pelo conviver do passar, mas para a economia. Os espanhóis faziam aqui despesa. Era com quem convivíamos, era com os espanhóis. Convivíamos bem e agora estranhamos muito. Estranhamos não só os espanhóis, mas também os portugueses. É uma tristeza não poder conviver”, conta à Renascença .

Uma das últimas aldeias comunitárias

A aldeia de Rio de Onor fica junto à fronteira com Espanha, a 30 minutos de carro de Bragança. Do Porto, são 2h30 e de Lisboa, 5h00.

Rio de Onor é atravessada a meio pela fronteira internacional entre Portugal e Espanha, sendo para efeitos oficiais a parte espanhola distinguida como Rihonor de Castilla, e sendo ambas as partes conhecidas pelos seus habitantes como "povo de acima" e "povo de abaixo", não se distinguindo, assim, de facto, como dois povoados diferentes.

Foi, durante muitos anos, uma aldeia comunitária, um por todos e todos por um. Com regras próprias, os campos eram cultivados pelos agricultores e as colheitas divididas de forma igualitária, o que a tornou um exemplo de sustentabilidade.

Para decidir a ordem segundo a qual os pedaços de terra deviam ser lavrados, tocava-se o sino e convocava-se uma reunião. As famílias também se reuniam para decidir os castigos a aplicar a quem quebrasse as regras estabelecidas. As multas aplicadas eram quase sempre em vinho - quanto maior o delito, maior a quantidade a dar aos outros. E ficava tudo registado numa vara, a vara da justiça.

A aldeia comunitária, com cerca de 50 habitantes, é uma das mais bem preservadas do Parque Natural de Montesinho, com casas típicas serranas em xisto, com varandas alpendradas e dois andares. No de cima, moravam as famílias e no de baixo, ficava o gado, os cereais e outros produtos da terra. As ruas são estreitas e de pedra.

A aldeia raiana é atravessada pelo rio Onor, também conhecido como rio Contensa, e a sua praia fluvial convida a momentos de descanso, junto às águas límpidas do rio. Da sua arquitetura tradicional de xisto, destacam-se a ponte romana, a Igreja Matriz, o forno, a forja, os moinhos comunitários e um Castro medieval.

Por ali ainda se partilham terrenos e moinhos. Na memória fica o rebanho e o boi comunitários, que já não existem. Mantém um modo de administração rural, liderado por dois mordomos designados pelo conselho, assembleia que reúne representantes de todas as famílias, os vizinhos, atualmente em esquema de rotação cíclica, de modo a que todos possam exercer as funções.

O artesanato típico da aldeia engloba peças de cestaria e carpintaria e na gastronomia destacam-se os saborosos enchidos. Das tradições ancestrais de Rio de Onor merecem destaque o rionorês, dialeto que nasceu da mistura do castelhano e do português e que, ainda hoje, é falado na aldeia, e a festa dos Reis (6 de janeiro), um rito da puberdade no qual participam os rapazes solteiros.