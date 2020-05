Cibersegurança. Registos de incidentes subiram 84% em dois meses

Veja também:

O Centro Nacional de Cibersegurança fala num aumento exponencial de incidentes durante a pandemia da Covid-19.

Só de fevereiro para março foram registados mais 84% de casos, sendo que a maior subida diz respeito ao “phishing”, ou seja, à captura de dados pessoais através de e-mails que chegam às caixas de correio.

Neste caso em concreto, o aumento é de 217%, e as situações mais comuns têm sido contactos a coberto de supostas simulações bancárias, lojas online, e conteúdos digitais em streaming.

Entre os esquemas mais frequentes, o Boletim do Observatório de Cibersegurança destaca ainda as fraudes digitais relacionadas com falsos donativos para a compra de material médico; sites e ofertas falsas, também relacionadas com equipamento de proteção para a Covid-19 ou de ajuda a organizações ligadas à saúde; e até ações de desinformação para atacar pessoas e instituições.