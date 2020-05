Papa pede oração pelas "vítimas sem conta da pandemia" em mensagem dirigida a Fátima

O Papa voltou a lembrar, esta quarta-feira, as vítimas da pandemia e todos os que morreram vítimas da doença, numa mensagem dirigida aos peregrinos de Fátima.

O texto de Francisco foi lido pelo cardeal D. António Marto, no final da eucaristia deste 13 de Maio a que presidiu num santuário fechado por força da Covid-19.

Na sua carta, Francisco pede a oração de todos pelas "vítimas sem conta da pandemia".

"Uma oração particular, peço a vós - enquanto vos asseguro a minha - pelas vítimas sem conta desta pandemia do covid-19 e todos os defuntos; a quantos se viram sozinhos na sua travessia para a eternidade", escreve o Papa, que, mais à frente, garante que "a boa Mãe do Céu lhes fez companhia até Deus".

Francisco começa a sua mensagem com o sublinhado de que "por força das circunstâncias, a 13 deste mês de maio, não vos será possível cumprir na forma habitual a peregrinação até à Cova da Iria".

"Queria apenas tranquilizar-vos a respeito da companhia que vos faz a nossa Mãe do Céu", acrescenta.

"Hoje conseguimos, através apenas da alma e do coração, fazer a ligação à Virgem Maria; e somos limitados! Tão limitados, tão pequeninos que um inesperado vírus pôde facilmente transtornar tudo e todos", escreve ainda Francisco que deixa ainda a garantia da presença constante de Deus na nossa vida: "Nossa Senhora é pequenina como nós, mas abandonou-Se a Deus e Ele engrandeceu-A, fazendo-A Mãe Sua e nossa."