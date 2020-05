Benfica vai “entrar a todo o gás”, promete Luís Filipe Vieira

O Presidente do Benfica promete que os encarnados vão “entrar a todo o gás” para tentar conquistar o título nacional de futebol.

Luís Filipe Vieira deixou essa “garantia” a “todos os benfiquistas”.

“Trabalhamos arduamente para voltar a ser campeões e para voltarmos a ser felizes”, referiu.

As declarações foram feitas durante uma conversa na Btv, com Jonas, Luisão e Salvio, a propósito do terceiro aniversário da conquista do tetracampeonato.

O líder encarnado lembrou ainda que o Benfica não chegou ao penta mas, “se Deus quiser, um dia vamos lá chegar”.

O campeonato de futebol vai ser retomado a 4 de junho. Faltam 10 jornadas e os encarnados estão a um ponto do FC Porto.