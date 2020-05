Quase 70% dos alunos beberam álcool com 18 anos ou menos

Um estudo relativo ao ano de 2019 mostra que 68% dos alunos, entre os 13 e 18 anos, ingeriram alguma bebida alcoólica, indica um estudo do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

Este inquérito, que abrangeu 26.319 alunos de 734 escolas do ensino público, mostra, também, que 38% dos inquiridos fumaram tabaco alguma vez na vida e 15% já consumiram alguma droga ilícita. Em todas as temporalidades consideradas, as prevalências aumentam em proporção com a idade dos alunos.

Cerca de 37% dos alunos inquiridos consumiram uma bebida alcoólica com 13 anos ou menos, ao passo que cerca de 15% fumaram um cigarro de combustão com a mesma precocidade.

O consumo de tabaco e de drogas ilícitas são práticas mais prevalentes no género masculino que no feminino. Já o consumo de bebidas alcoólicas é equilibrado entre ambos os géneros.

O álcool e o tabaco são as substâncias que os inquiridos consideram de maior acessibilidade. Entre as bebidas alcoólicas, destaca-se a cerveja, a que 63% consideram ser fácil ou muito fácil ter acesso.

Os alunos consumiram, em 2019, mais álcool, mas menos tabaco e drogas ilícitas que em 2015. Tendência que se verifica nos 13 anos (21,1%-20,1%), nos 14 (36,3%-35,8%), nos 15 (55,9%-52,8%), nos 16 (67,2%-70,1%) e nos 17 (79,8%-78,9%), mas que é contrariada nos 18 anos (84,5%-85,5%).



Também se nota maior uso de videojogos e internet, assim como de jogos a dinheiro. Em 2019, por exemplo, 12,9% dos alunos tinham jogado a dinheiro, face aos 8,5% de 2015.

O ECATD-CAD é um estudo que se realiza de quatro em quatro anos, desde 2003, junto de alunos do ensino público com idades entre os 13 e os 18 anos.