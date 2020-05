Rússia ultrapassa Reino Unido e Itália em número de infetados

Veja também:

A Rússia registou 11.656 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, mais da metade dos quais em Moscovo, levando o país a superar a Itália e o Reino Unido em número total de infetados.

O país regista agora um total de 221.344 casos, segundo as autoridades. O número de óbitos permanece relativamente baixo, com 2.009 vítimas.

As autoridades russas afirmam que o aumento no número de casos é explicado pela multiplicação dos testes realizados - 5,6 milhões de acordo com informações de hoje - e não por uma aceleração da propagação. Contudo, muitas pessoas na Rússia duvidam dessa interpretação e julgam que a mortalidade está subestimada.



Este anúncio ocorre quando o Presidente russo, Vladimir Putin, deve realizar uma reunião de governo para decidir se deve ou não estender o período de trabalho pago em período de confinamento, que foi implementado na Rússia no final de março para impedir a propagação do novo coronavírus e que termina oficialmente hoje à noite.

Antes dessa reunião, as autoridades de Moscovo e da região circundante à capital anunciaram a extensão do confinamento até 31 de maio e tornaram obrigatório o uso de uma máscara em transportes públicos e no comércio, seguindo o mesmo exemplo a segunda maior cidade do país, São Petersburgo.

Outras regiões anunciaram uma flexibilização do confinamento a partir de terça-feira, permitindo, nomeadamente, passeios com crianças e reabertura de salões de beleza.

Já o Reino Unido tem 31.855 mortos, em mais de 219 mil casos, e a Itália registou 30.560 mortos, dentro de mais de 219 mil casos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.