​IRS. Mais de 600 mil reembolsos processados e 610 milhões de euros pagos

O Ministério das Finanças já deu ordem de pagamento a 628.432 reembolsos de IRS desde o início do processo de validação das declarações submetidas pelos contribuintes.



Segundo informação fornecida à Renascença pelo Ministério das Finanças, o Fisco já pagou 610 milhões de euros em acerto deste imposto.

Ainda segundo a nota do Ministério, foram apuradas mais de 731 mil declarações com direito a reembolso num universo de um milhão e 200 mil declarações de IRS liquidadas.

O esclarecimento das Finanças surge no mesmo dia em que o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, pediu ao Governo que agilize o pagamento do reembolso do IRS aos contribuintes e que “seja tão rápido” como foi “a transferir dinheiro para o Novo Banco”.

“Há milhões de portugueses que esperam e desesperam, há semanas, que o Governo lhes pague o reembolso do IRS. É por isso, numa altura de crise social, o CDS apela ao primeiro-ministro que seja tão rápido a pagar o que deve às famílias, como foi a transferir dinheiro para o Novo Banco”, afirma o líder democrata-cristão num vídeo enviado à comunicação social.

Em 2019, o valor total dos reembolsos de IRS ascendeu a 3.003,1 milhões de euros, segundo indica a síntese de execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento. Em 2018, o valor devolvido aos contribuintes tinha sido de 2.626,4 milhões de euros.

A declaração anual do IRS relativa aos rendimentos auferidos em 2019 começou a ser entregue em 1 de abril e termina em 30 de junho, tendo o Estado até 31 de agosto como limite para proceder ao pagamento dos reembolsos das pessoas que entregaram a declaração dentro do prazo.