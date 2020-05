Buscas por menina desaparecida em Peniche. Polícia encontra manta e pijama azul

A Renascença confirmou que durante as buscas deste domingo de manhã pela menina de nove anos desaparecida desde quinta-feira em Peniche foram encontrados uma manta e um pijama azul. Militares, bombeiros e voluntários participam há quatro dias numa operação para encontrar a criança.

O presidente da junta de freguesia de Atouguia da Baleia confirma a descoberta, mas desconhece se haverá alguma relação com a menina. Afonso Clara sublinha que as autoridades estão a investigar.

A criança está desaparecida desde a manhã de quinta-feira e é, desde então, procurada, sem que tenha até agora sido encontrada qualquer pista.



A GNR mantém no local 17 cães pisteiros e quase 40 operacionais. De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, participam nas buscas 92 operacionais, com 27 viaturas.

A Polícia Judiciária, que está a investigar o caso, já disse que em 2018 a criança tinha desaparecido de uma outra casa onde a família residia no concelho, tendo sido depois encontrada pelas forças policiais.