Coronavírus. Angola está a estudar casos identificados em Portugal

A ministra angolana da Saúde, Sílvia Lutucuta, diz que está a trabalhar com as autoridades sanitárias portuguesas para saber mais sobre os casos de Covid-19 identificados em Portugal com origem em Angola.

Segundo o relatório da situação epidemiológica divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde, Portugal registava seis casos importados de Angola.

"Desde o primeiro momento em que tomamos contacto com esta notícia, iniciamos contactos por via diplomática e direta com as instituições de saúde de Portugal e estamos a fazer um trabalho conjunto para esclarecimento desta situação", disse Sílvia Lutucuta numa conferência de imprensa em Luanda.

Em Portugal, morreram 1.135 pessoas das 27.581 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.