Investigação portuguesa pode contribuir para vacina contra a Covid-19

Portugal vai participar nos ensaios clínicos de vacinas contra a Covid-19, promovidos pela Agência Europeia do Medicamento e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com o porta-voz do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento, “as autoridades de saúde já conhecem os requisitos para a escolha dos portugueses que participarão, mas ainda ninguém foi selecionado”.



A descoberta de uma vacina contra o novo coronavírus mobiliza atualmente os principais laboratórios farmacêuticos e centros de investigação do mundo inteiro. De acordo com a CEPI, um consórcio internacional criado em 2017 em Davos para promover a investigação de vacinas, há neste momento 115 protótipos em desenvolvimento, cinco dos quais se encontram já na fase de ensaios clínicos.

A China tem duas vacinas nesta fase, no Shenzhen Geno Immune Medical Institute e no CanSino Biologics. Os Estados Unidos, outras duas, nos laboratórios Inovio e Moderna. A quinta está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. Em matéria de projetos em curso, os Estados Unidos lideram com 36 investigações ativas.

Tratando-se de uma doença tão recente, tal atividade no campo da imunização parece promissora. No entanto, todos os especialistas concordam que antes de um ano ou um ano e meio não haverá vacina contra o novo coronavírus. Aliás, se for esse o prazo, será um recorde já que a vacina mais rapidamente aprovada para uso humano, a vacina contra a papeira, demorou quatro anos até começar a ser ministrada.

Portugal sem meios, mas com conhecimento científico

Em Portugal, não está em curso nenhuma investigação específica para a criação de uma vacina. O nosso país não tem meios para desenvolver uma pesquisa tão dispendiosa, mas tem a tecnologia e o conhecimento científico que lhe permitem levar a cabo projetos de investigação importantes, e alguns dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos nos centros nacionais podem ser importantes para essa descoberta.

Jocelyne Demengeot, imunologista, investigadora principal no Instituto Gulbenkian de Ciência, lidera uma pesquisa junto de profissionais de saúde que estão na linha da frente, em contacto direto com os doentes, procurando perceber se as características genéticas de cada pessoa podem estar na base das diferentes reações ao vírus.

Acredita vai ser encontrada uma vacina contra a Covid-19. “Penso que é seguro dizer que dentro de 18 meses teremos uma vacina, até porque a sua investigação está a ser feita por cientistas em todo o mundo. No entanto, é bom lembrar que se trata de uma investigação nova. Não é possível aproveitar nada do que já existe porque este vírus é diferente e ainda não o conhecemos bem.”

Em declarações à Renascença, a cientista considera utópico esperar uma vacina mais cedo. “É muito difícil ser mais rápido porque uma vacina tem que ser testada com muito cuidado. Há riscos para as pessoas, pode mesmo ser perigosa”.

Jocelyne Demengeot mostra-se otimista com o facto de, tanto quanto se sabe, o novo coronavírus não apresentar tantas mutações como o vírus da gripe, que impõe uma vacina nova todos os anos.

“No entanto, este vírus tem muitas condições para mudar, já que é muito infecioso e está espalhado pelo mundo inteiro”, diz, sublinhando ainda que o período de proteção garantido pelos anticorpos é ainda desconhecido. “Pode ser uma vacina nos protege para o resto da vida ou uma vacina que tem que ser renovada periodicamente”.