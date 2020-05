​Covid-19: Novo apoio para trabalhadores informais tem duração máxima de 2 meses

Veja também:

O novo apoio para os trabalhadores da economia informal, de 219,4 euros, tem a duração máxima de dois meses e obriga à manutenção de vinculação à Segurança Social durante 24 meses, segundo diploma publicado em Diário da República.



"O apoio é devido a partir da data de apresentação do requerimento e é atribuído por um período máximo de dois meses", estabelece o decreto-lei com novas medidas de apoio relacionadas com a crise causada pela pandemia covid-19, publicado na quinta-feira à noite e que entrou hoje em vigor.

A medida de enquadramento de situações de desproteção social abrange as pessoas "que não se encontrem obrigatoriamente abrangidas por um regime de segurança social, nacional ou estrangeiro, e que declarem o início ou reinício de atividade independente junto da administração fiscal", pode ler-se no diploma.

O decreto-lei define ainda que a atribuição do apoio aos trabalhadores informais "está sujeita à produção de efeitos do enquadramento no regime de segurança social dos trabalhadores independentes e implica a manutenção do exercício de atividade por um período mínimo de 24 meses após a cessação do pagamento da prestação".