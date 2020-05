Confinar ciganos? Quaresma responde a André Ventura: "A vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros"

“Triste de quem tenta ser alguém na vida atirando os homens uns contra os outros”, começou por referir Quaresma. E prosseguiu, referindo-se ao líder do partido de extrema-direita : “Triste de quem se ajoelha só para ficar bem na fotografia, para enganar os outros e parecer um homem de bem aos olhos do povo”.

André Ventura defende um “confinamento específico para a comunidade cigana” em Portugal durante a pandemia de Covid-19. Em entrevista ao jornal "i" , o deputado único do Chega sustenta que esta comunidade “se acha acima das leis deste país”, desrespeitando as regras sanitárias e de autoridade pública, o que significa, para Ventura, “um sério problema”.

O extremo do Kasimpasa, da Turquia, explica que é “cigano como todos os outros ciganos e português como todos os outros portugueses”. “Não sou nem mais nem menos por isso”, lembra, defendendo: “Acredito que somos todos iguais e todos merecemos na vida as mesmas oportunidades independentemente do berço em que nascemos”.

Segundo Ricardo Quaresma, a intenção de Ventura é “virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder”, ambição essa que “a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade”.