PSD quer mil milhões de euros para capitalizar empresas

O PSD quer mil milhões de euros para capitalizar as empresas. A medida é uma das propostas do programa do partido para a retoma económica do país.

Os social-democratas defendem o recurso ao Banco Europeu de Investimento para a capitalização das empresas em dificuldades devido à pandemia.

A criação de um fundo específico até 200 mil euros para o apoio ao comércio e pequenos negócios é outra das propostas do Conselho Nacional Estratégico do PSD, presidido por Joaquim Sarmento.