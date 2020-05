Transportes. Transtejo Soflusa vai ter máquinas automáticas com máscaras

Veja também:

A Transtejo Soflusa vai disponibilizar máscaras em máquinas de vending, durante a próxima semana, e aumentar a lotação em cada navio para dois terços do total, na sequência do fim do estado de emergência, decorrente da Covid-19.

De acordo com um comunicado, a empresa vai disponibilizar equipamentos de proteção individual nos terminais fluviais do Barreiro, Cacilhas, Cais do Sodré e Terreiro do Paço, entre segunda-feira a sexta-feira, de modo a "garantir aos passageiros o acesso facilitado a máscaras qualificadas e certificadas, a soluções antisséticas de base alcoólica e luvas, em máquinas de vending".

Vai também aumentar o "limite de passageiros transportados em cada viagem, de um terço para dois terços de passageiros da lotação de cada navio, em todas as ligações fluviais, a partir de 3 de maio [domingo]".

A lotação dos navios vai ser "controlada através da contagem de passageiros, efetuada sempre que transpõem o torniquete para acesso à sala de embarque", acrescenta a nota.

O Governo decidiu, na passada semana, que, a partir da próxima segunda-feira, os transportes públicos terão de circular com lotação máxima de dois terços da sua capacidade e os utentes terão obrigatoriamente de usar máscara, no âmbito da aprovação do plano de transição de Portugal do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade.

Na sequência deste plano, a TTSL esclarece que vai voltar a ser obrigatória a "validação de todos os títulos e consequente bloqueio do sistema de torniquetes", também a partir de domingo.

A empresa também vai sinalizar o perímetro de segurança "no pavimento de todos os navios, junto a cada portaló", e sensibilizar os utilizadores das embarcações para a necessidade de "cumprir com a distância física de segurança".

Vai manter o reforço de limpeza de desinfeção dos navios, terminais e estações fluviais, mantendo encerrados os espaços clientes, casa de banho e bares dos cacilheiros.

Em Portugal, morreram 989 pessoas num total de 25.045 confirmadas como infetadas, e 1.519 doentes recuperaram, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.