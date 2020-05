​Espanha regista número mais baixo de mortes diárias desde 18 de março​

Veja também:

O chefe de Estado espanhol divulgou, este domingo de manhã, que o país registou mais 164 mortes provocadas pela pandemia da Covid-19. É o número mais baixo desde o dia 18 de março.

O anúncio foi feito durante uma reunião por videochamada entre Pedro Sánchez e os presidentes das comunidades autónomas de Espanha.

O presidente do governo alerta, no entanto, para os efeitos do fim de semana.

É o quarto dia consecutivo em que o número diário de mortes se mantém abaixo dos 300. No sábado, o país registou 276 novos óbitos e 1.147 novos casos confirmados de infeção, tendo ultrapassado a barreira das 25 mil mortes.



O país conta ainda com 838 novos casos confirmados de infeção, o número mais baixo desde 12 de março, registando agora um total de 217.466 infetados, dos quais mais de 118 mil já conseguiram recuperar.