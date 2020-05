GNR pede aos peregrinos que cancelem viagem a Fátima

Veja também:

A Guarda Nacional Republicana (GNR) pede aos peregrinos que abram uma exceção na tradição e não viagem para Fátima, face às restrições impostas no âmbito da pandemia do novo coronavírus.

Em mês de celebrações marianas, o diretor de operações da GNR Vítor Rodrigues lembrou, esta sexta-feira, que este ano "as regras são outras".

"Importava aqui deixar uma mensagem muito clara a todos aqueles que pretendam, como normalmente acontece, cultural e religiosamente, iniciar as suas peregrinações, com o objetivo de chegar a Fátima no dia 13 de maio, para as celebrações maiores. Não o façam. Este ano, as regras são diferentes. Não ponham em causa, nem em risco, porque importa não cumprir essa tradição", apelou, em conferência de imprensa.

A 6 de abril, o cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, anunciara que, pela primeira vez, as celebrações de 13 de maio, no Santuário de Fátima, seriam realizadas sem a presença de peregrinos.

Na conferência conjunta com a Polícia de Segurança Pública, a GNR deu, ainda, a conhecer a operação "Transição Segura", que decorrerá entre o fim do estado de emergência e o início do estado de calamidade. Até segunda-feira, estão proibidas as deslocações entre concelhos, exceto por motivos de força maior. As forças de segurança posicionar-se-ão, de norte a sul, em ações de fiscalização do trânsito.

Em Portugal, morreram 989 pessoas das 25.045 confirmadas como infetadas, e há 1.519 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

É o 20.º país do mundo com mais óbitos e o 18.º em número de infeções.