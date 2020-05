Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Lisboa e Gaia seguem na frente

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.496 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.404) e Porto (1.236).

De acordo com o mesmo documento, 63 municípios registam aumento no número de casos confirmados de Covid-19.

Lisboa (+31), Vila Nova de Gaia (+30), Guimarães (+26), Porto (+17) e Braga (+16) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

Dados divulgados esta sexta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) , revelam que há 224 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

O novo coronavírus já provocou em Portugal 1.007 (mais 18 em 24 horas) mortos e 25.351 infetados (mais 306), segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (578), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (202), do Centro (201) Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira. O arquipélago da Madeira segue sem mortes por Covid-19.

Há 1.647 pacientes que recuperaram da doença (mais 128).