“Comportamentos seguros salvaguardam a saúde, mas também os postos de trabalho”

O combate à pandemia de Covid-19 veio colocar problemas, dificuldades e desafios a empresas e trabalhadores, mas também à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Em entrevista à Renascença a inspetora-geral Luísa Guimarães, que lidera a ACT, explica que a sua função é ajudar os trabalhadores, mas também as empresas a adaptarem-se a esta situação. E apela a que as denúncias de irregularidades sejam feitas de forma eletrónica.



Toda esta situação veio colocar problemas e desafios novos à Autoridade para as Condições do Trabalho. Quais têm sido as maiores dificuldades?

Esta situação que estamos a viver coloca desafios a todos nós individualmente e coletivamente porque estamos todos a passar por uma situação inédita. Em primeiro lugar, para todas as atividades que continuaram em funcionamento, todas as matérias que têm a ver com a segurança e saúde no trabalho e com a transmissão da doença em locais de trabalho.

Uma outra alteração significativa que veio um pouco associada a esta situação da Covid-19 é o que tem a ver com a situação em muitas empresas, nalguns casos encerramento de empresas, muitas delas, felizmente, na situação de suspensão e do lay-off simplificado. Aqui também há um conjunto de desafios que se colocam à ACT, desde logo verificar situações de despedimentos que não estejam e acordo com a legislação, verificar também outras questões como a imposição de férias, a organização de turnos de trabalho…

Também foi nessa área que houve reforço de poderes da ACT.

Sim, as coisas estão interligadas. De facto, houve um reforço da ACT, nomeadamente no âmbito dos despedimentos ilícitos. Dizendo de uma forma muito simples: o poder que foi dado à ACT foi de suspender os efeitos de um despedimento quando verifica que é um despedimento ilícito.

O terceiro grande bloco de questões mais significativas é tudo o que tem a ver com o facto de uma grande parte da população empregada ter passado para situações de teletrabalho. Também aí houve adaptações que tivemos de fazer e acompanhamento que temos vindo a fazer.

Um quarto grande desafio no plano externo tem a ver com as medidas excecionais. No plano interno, reforçamos muitíssimo o nosso atendimento telefónico e o nosso entendimento online, o nosso balcão digital. Temos privilegiado muito o nosso portal. Desde 1 de março até 25 de abril, tivemos mais de 2 milhões de acessos ao nosso portal. Houve também alterações ao atendimento que tivemos de fazer, nomeadamente uma combinação de novas metodologias com a necessidade de inspeção presencial que sempre tivemos de fazer. Houve também novos procedimentos que tivemos de adotar para garantir a segurança dos nossos trabalhadores que se deslocam às empresas para as atividades inspetivas.

Uma das medidas que tivemos de tomar imediatamente, quando se iniciou esta situação excecional de crise, foi desenvolver novos postos de atendimento telefónico para que fosse possível o atendimento telefónico a partir de casa para que as pessoas pudessem conciliar as funções essenciais com o teletrabalho.

Tem noção de onde vêm as principais queixas? Das mudanças para as situações de teletrabalho, das situações de lay-off?

Recebemos, desde 1 de março até 25 de abril, mais de seis mil denúncias. Uma parte delas depois verificamos que não são denuncias, são pedidos de informação ou são situações que não têm qualquer irregularidade. As matérias de segurança e saúde no trabalho são as que têm sido mais objeto de denúncia, correspondem a 22% das denúncias, segue-se o que diz respeito à retribuição e às componentes contributiva e materiais que se referem a lay-off e extinção de postos de trabalho. A nível dos pedidos de informação, os temas são semelhantes, com algumas variações em termos percentuais.