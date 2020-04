Mais de 12 milhões de máscaras encomendadas. "É um número que nos deixa confortáveis"

O secretário de Estado da Saúde diz que o país pode estar confortável com o atual armazenamento de máscaras para a população e profissionais de saúde, numa altura em que Portugal prepara-se para sair do estado de emergência, a 2 de maio.

Remdesivir em análise

Em relação à possibilidade da utilização do Remdesivir, um medicamento para a ébola, no tratatamento da Covid-19, o secretário de Estado explica que esse medicamento e também outros estão em análise.

"Estamos a acompanhar de forma muito atenta, não só o Remdesivir, mas outros antivíricos também, não há decisões concretas porque ainda não há evidência clínica sobre essa matéria. Vamos acompanhando os ensaios e estudos internacionais e vamos fazendo esse acompanhamento", avança.

Noutro plano, a queda na atividade assistencial é uma realidade que o secretário de Estado admite, com uma redução entre os 8% e os 15%

"Comparando com períodos homólogos, há uma redução transversal em todas as áreas, menos nas consultas médicas não presenciais e nas operações muito prioritárias. Foram menos 8.2% consultas primárias de saúde, menos 15.9% na enfermagem, menos 13.9% em hospital. Vamos retomar a atividade de forma paulatina, progressiva, com prioridade para as situações de risco", termina.