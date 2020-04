Fronteiras. Mourão vai ter ponto de passagem autorizado para Espanha

Veja também:

O concelho raiano de Mourão, no distrito de Évora, vai ter um ponto de passagem autorizado na fronteira com Espanha, com horas determinadas, de acordo com o Plano de Desconfinamento aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

“Face ao contexto atual e à realidade local de trabalhadores transfronteiriços, é criado, em Mourão, mais um ponto de fronteira transitável, em períodos especificados” (dias úteis, das 07:00 às 09:00 e das 18:00 às 20:00), justifica a tutela.

A travessia da fronteira será feita sob a vigilância da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Desde as 23:00 de 16 de março que está vedada a circulação rodoviária nas fronteiras terrestres, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de trabalhadores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.

O Conselho de Ministros aprovou hoje o plano de transição de Portugal do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade.

Portugal contabiliza 989 mortos associados à covid-19 em 25.045 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado quarta-feira.

Portugal vai terminar no sábado, 02 de maio, o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo deverá anunciar hoje as medidas para continuar a combater a pandemia.

Devido ao fim de semana prolongado, o Governo decretou, entretanto, a proibição de deslocações entre concelhos de 01 a 03 de maio.