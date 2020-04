​Covid-19: Cerca de 600 mil pessoas e 70 mil empresas recebem apoios

Em conferência de imprensa para um balanço das medidas relacionadas com a pandemia causada pela covid-19, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse que os dados respeitam a pedidos dos vários apoios que entraram até à primeira semana de abril, que vão ser processados até ao dia 30, e pagos até 5 de maio.

Cerca de 600 mil pessoas e 70 mil empresas vão receber apoios no âmbito da pandemia covid-19 até 5 de maio, num total de 216 milhões de euros, disse esta terça-feira a ministra do Trabalho.

Ana Mendes Godinho adiantou que até ao dia 30 de abril serão pagos apoios a 450 mil trabalhadores e a 53.500 empresas, dos quais 218 mil são trabalhadores abrangidos pelo 'lay-off' simplificado (suspensão temporária do contrato ou redução do horário), 109 mil são trabalhadores independentes, 88 mil referem-se aos apoios às famílias e 37 mil são pessoas com baixa por isolamento profilático.

Os restantes processamentos serão feitos no dia 30 de abril e pagos até 05 de maio.

Já os pedidos que entraram na Segurança Social no decorrer do mês de abril serão pagos até 15 de maio, disse a ministra.

A ministra sublinhou a "complexidade e exigência" da implementação das várias medidas, quer devido à própria regulamentação dos apoios quer ao nível do sistema informático, que teve de ser todo alterado.

"Trata-se de um esforço que nunca aconteceu antes na Segurança Social em termos de capacidade de criar várias medidas em simultâneo num mês e estar já nesse mês a pagar os apoios", realçou Ana Mendes Godinho.

Quanto ao apoio previsto para os sócios-gerentes sem trabalhadores e com uma faturação anual até 60 mil euros, a ministra adiantou que já foi pedido por "cerca de oito mil pessoas" e que deverá ser pago em maio, lembrando que o universo potencial de beneficiários previsto pelo Governo é de 176 mil.

A ministra disse também que 58 mil trabalhadores independentes pediram até ao momento a prorrogação do apoio para o mês de abril (que será pago em maio).