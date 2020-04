​Covid-19: Diretores pedem mais professores para corrigir falhas do ensino à distância

A medida pretende responder às necessidades de apoios aos alunos, “tendo em conta o período letivo em curso e, paralelamente, os reflexos da presente situação no ano económico em curso, bem como no ano escolar 2020/2021”, refere a carta enviada hoje para o ministério a que a Lusa teve acesso.

Perante estes constrangimentos provocados pelo ensino à distância, os diretores escolares defendem que a tutela deve fazer um “reforço do crédito horário 2020/2021”, que se pode traduzir em mais professores nas escolas ou no aumento do horário de trabalho dos que já estão nas escolas.

Representantes da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) enviaram uma carta ao ministro da Educação com algumas preocupações e sugestões devido à suspensão das aulas presenciais e sua substituição pelo ensino à distância, uma das medidas avançadas em março pelo Governo para conter a disseminação do novo coronavírus.

Os diretores escolares pediram esta segunda-feira ao Ministério da Educação mais professores nas escolas no próximo ano letivo e ajuda para pagar os custos com as fotocopias que têm enviado aos alunos sem acesso à internet ou computadores.

Entre esses custos estão as fotocópias que começaram a ser feitas para que os professores pudessem enviar os trabalhos para os alunos sem acesso à internet ou sem computador, lembrou Filinto Lima.

Por outro lado, com as escolas praticamente vazias, houve uma redução das faturas de água e de luz, “que eram bastante elevadas”, contou à Lusa o presidente da ANDAEP, Filinto Lima, sublinhando que muitas das empresas que fornecem as fotocopiadoras às escolas adaptaram os contratos tendo em conta a situação de pandemia.

Na carta enviada ao ministro, a ANDAEP apresenta uma proposta pedindo apoio: “Considerando que, nas circunstâncias atuais, o fornecimento de fotocópias a alunos que não tenham condições para aceder a materiais escolares por via eletrónica se torna essencial, pensamos que as verbas de contratos de fotocopiadores, nesta fase, deverão ser suportadas pela fonte de financiamento”, refere o documento a que a Lusa teve acesso.

Os diretores pedem que uma parte da verba das despesas diárias e mensais das escolas, com a redução de consumo de água e eletricidade, possa ser aplicada também na aquisição de equipamento tecnológico essencial ao desenvolvimento das atividades regulares da escola.

Filinto Lima recordou que a maioria dos computadores e equipamento das escolas está “obsoleto”, devendo a situação ser corrigida para que os professores consigam continuar a dar aulas não presenciais “nas atuais circunstâncias e noutras que o futuro” apresente.

Para resolver o problema do material informático, a ANDAEP pede ainda a “libertação das verbas dos saldos entregues ao Tesouro no final do ano passado, a 31 de dezembro de 2020, “tendo em conta a estagnação dos valores do orçamento privativo, face à necessidade de aquisição imediata de material informático”.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.